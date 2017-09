Anzeige

„Wir waren viel zu lange vornehm und zurückhaltend.“ In dieser Einschätzung sind sich alle einig, die sich nun in der Initiative „Mehr Wohnraum für Esslingen“ zusammengeschlossen haben. Sie wollen künftig die Stimme und das Gesicht für Menschen sein, die in Esslingen Wohnungen suchen. Denn diese Menschen hätten in der aktuellen Diskussion über neue Wohnbauflächen bisher keine Lobby. Die Akteure wollen Druck aufbauen. Vornehmlich gegenüber dem Esslinger Gemeinderat, der demnächst über einen neuen Flächennutzungsplan die Weichen für neue Wohnungen in der Stadt stellt.

Statt vornehmer Zurückhaltung