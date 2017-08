Esslingen (red) - Zum 25-jährigen Jubiläum der Städtepartnerschaft zwischen Esslingen und Piotrków Trybunalski in Polen wird eine Gruppe von deutschen und polnischen Läufern die Wegstrecke zwischen beiden Städten gemeinsam zu Fuß zurücklegen.

Anzeige

Nach dem Start in Esslingen am Sonntag, den 27. August 2017, soll das Ziel Piotrków Trybunalski durch einen Nonstop-Staffellauf am 31. August 2017 erreicht sein. Fünf Tage und vier Nächte läuft das Team in wechselnder Besetzung die 1000 Kilometer bis in die polnische Partnerstadt. Begleitet wird es von drei Fahrzeugen, die für Proviant sorgen und den Lauf logistisch unterstützen.

Anzeige

Der erste Bürgermeister der Stadt Esslingen, Herr Wilfried Wallbrecht, wird die aus siebzehn Personen bestehende deutsch-polnische Gruppe von Läufern und Begleitern am Sonntag vor dem Rathaus verabschieden. Die erste von 100 Etappen á 10 Kilometer läuft das gesamte Team zusammen. Sie führt vom Rathaus durch die Webergasse über die Landolinsteige zur Esslinger Burg und dann weiter zum Jägerhaus, wo der begleitende Fahrzeugkonvoi (zwei Kleinbusse und ein Camper) die Gruppe zur ersten Übergabe des Staffelstabes erwartet.

Das Prima-LIMA-Team (ein Laufteam des LIMA-Theaters in Esslingen) und der Klub Biegacza Endorfina aus Piotrków Trybunalski erinnern mit diesem Lauf an die Begründung der Städtepartnerschaft und ehren damit gleichzeitig das 800-jährige Bestehen der polnischen Stadt Piotrków Trybunalski im Jahr 2017.

Den Lauf werden wir von Sonntag an mit einer Bilderstrecke dokumentieren.

www.ESPIOT2017.eu

Facebookseite