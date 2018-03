Für Paul Magino, den Dekan des katholischen Dekanats Esslingen-Nürtingen, steht während der 40-tägigen Fastenzeit nicht der Begriff des Verzichts im Mittelpunkt, sondern vielmehr das bewusste Leben und Handeln im Allgemeinen. Das sehen auch viele seiner Kollegen so. „Ich selbst werde versuchen, den Rhythmus zwischen Arbeit, Gebet und Freizeit in ein geregeltes Maß zu bekommen“, sagt Magino. Grundsätzlich verzichte er während der Fastenzeit auf Alkohol. „Das geht gut und trägt zum Wohlbefinden bei.“ Allgemein stelle er in den vergangenen Jahren vermehrt fest, dass sich die Menschen während der Fastenzeit zum