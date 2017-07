(cid) - Das erste von vier Hoffnungshäusern für Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung ist fertig. So ist das Haus in der Flandernstraße 148 vor wenigen Tagen an die Stadt Esslingen übergeben worden. „Die dringend benötigten Kapazitäten in den Häusern der Hoffnungsträger Stiftung und das integrative Betreuungskonzept für ansässige Familien wie Flüchtlinge sind in Esslingen ein zentraler Baustein zur Unterbringung und Integration“, so Esslingens Oberbürgermeister Jürgen Zieger.

