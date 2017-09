„Wohnungssuchende haben keine Lobby“

ESSLINGEN: Wohnungswirtschaft fordert von der Politik schnelles Handeln - Heute und morgen Tagung im Neckar Forum

Die Kosten für den Wohnungsbau in Deutschland sind in den vergangenen Jahren „völlig entgleist und das in vermeintlich guter Absicht“. So sieht es Axel Gedaschko, Präsident des GdW Bundesverbandes deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen. Er diskutiert heute und morgen auf der diesjährigen Tagung der Wohnungsgenossenschaften in Esslingen, wie bezahlbare Mietwohnungen gebaut werden können. Vor allem müsse die Politik auf allen Ebenen aktiv werden, sagte Gedaschko auf einer Pressekonferenz.