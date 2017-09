Die Cape Town Opera gehört zum Besten, was Südafrika musikalisch zu bieten hat. Ob im eigenen Land oder bei internationalen Wettbewerben - überall überzeugen die Sängerinnen und Sänger durch ihre stimmliche Finesse. So wurde der Chor der Cape Town Opera zur „Stimme der Nation“ und zu einem einzigartigen musikalischen Botschafter des Landes an der Südspit­ze Afrikas. Sechs Künstler aus den Reihen dieses renommierten Ensembles sind am Mittwoch, 6. September, ab 19 Uhr in der Esslinger Stadtkirche St. Dionys zu Gast, wo sie ein Benefizkonzert für den Förderverein „Herzklopfen“ geben. Michael Williams, der Managing Director der Cape Town Opera, gibt im