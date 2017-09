Anzeige

Von Claudia Bitzer

Seit zehn Jahren schlägt sich der Zollberger Jugendtreff t1 mit einem undichten Dach herum. Am Montag steht das inkontinente Containerensemble, das 1997 aus gebrauchten Elementen in der Traifelbergstraße zusammengebaut worden war, auf der Tagesordnung des Betriebsausschusses der Städtischen Gebäude Esslingen (SGE). Wieder einmal. Denn Ende Juni ist es innen nass geworden. Wieder einmal. Man hat sofort, aber nur notdürftig geflickt. Wieder einmal.

Der Bürgerauschuss Zollberg hat sich jetzt im Vorfeld der Sitzung mit einem eindringlichen Brief an Stadträte, Verwaltung und den Träger, das Evangelische Jugendwerk Esslingen, gewandt. Es sei „unverantwortlich, durch weiteres Aussitzen eine wachsende Baufälligkeit des Gebäudes herbeizuführen und damit in absehbarer Zeit die Existenz des Jugendtreffs infrage zu stellen“, schreibt der Vorsitzende Peter Zürn. Der Bürgerausschuss drängt auf ein dauerhaft dichtes Dach. Und zwar möglichst schnell.

FDP stellt Antrag

Dass das Thema nach dem jüngsten Wassereinbruch nicht wieder versickert ist, ist der FPD zu verdanken. Die hatte die Sanierung schon in den Haushaltsberatungen 2015/16 beantragt, wurde von den anderen Fraktionen jedoch im Regen stehen gelassen. Stadträtin Rena Farquhar hat im Juli jedoch erneut gefordert, das Dach richtig abzudichten. Und zwar spätestens bis Mitte 2018.

Zürn verweist auf die „hervorragende pädagogische Arbeit“, die der Jugendtreff seit 20 Jahren leistet: dazu gehöre auch eine sehr gute inklusive Zusammenarbeit mit der Rohräckerschule und der Zollberg-Realschule. Die Kinder und Jugendlichen liebten „ihre Container“, weshalb es auf dem Zollberg so gut wie keine Probleme mit ihnen gebe. Doch das lecke Dach habe im Schnitt ein- bis zwei Mal im Jahr für Wasserschäden gesorgt, die weder dem Gebäude, noch der Ausstattung und dem Mobiliar gutgetan hätten. Gebetsmühlenartig hätten der Bürgerausschuss, der Zollberg Förderverein und das Evangelische Jugendwerk auf die „unhaltbaren Zustände“ hingewiesen. Die hätten teilweise sogar schon zu einer Einstellung des Betriebs geführt, da Gefahr für Leib und Leben der Nutzer bestanden habe. Gemeinderäte und SGE waren schon mehrmals vor Ort. Doch passiert sei nichts, so Zürn. Die SGE vertrete die Auffassung, durch regelmäßige Wartung zukünftige Lecks verhindern zu können – doch das sei, wie es sich gezeigt habe, ja nicht der Fall. „Die über die Jahre hinweg entstandenen Reparaturkosten und Schäden haben die Summe einer dauerhaften Sanierung bereits weit überstiegen“, heißt es in dem Brief.

Besonders bitter war es deshalb für den Bürgerausschuss, als er vor zwei Jahren zusammen mit dem Jugendwerk selbst einen Kostenvoranschlag für eine Dachabdichtung eingeholt hatte, der sich auf knapp 28 000 Euro belief und den man auch noch mit Spenden unterfüttern wollte. Auch dieser Vorschlag wurde nicht erhört.

Zwischen 20 000 und 80 000 Euro

In knapp dieser Höhe bewegt sich jetzt auch eine neue Dachhaut aus Bitumen, die die SGE am Montag als günstigsten Vorschlag in die Sitzung einbringen wird. Die meisten anderen Varianten kommen nicht ohne zusätzliche Dachkonstruktion über den Containern aus und liegen zwischen gut 50 000 und 80 000 Euro. Die Verwaltung wird wenn, dann dennoch eher eine dieser Varianten empfehlen.

Vom Grundsatz her bleibt Wendelin Karg, technischer Betriebsleiter der SGE, aber bei seiner Einschätzung, dass sich größere Investitionen in die seit zehn Jahren abgeschriebenen Container nicht mehr lohnen. Deshalb will er zuvor eine Grundsatzentscheidung haben, ob der Jugendtreff andernorts nicht besser aufgehoben ist. Zumal auch andere im Stadtteil Sorgen hätten: Die Württembergische Landesbühne habe zusätzlichen Platzbedarf, die Zollberg-Realschule ebenfalls. Kargs Blick zielt auf den städtischen Bolzplatz zwischen Zollberg-Realschule und Rohräckerschule, der derzeit von der Rohräckerschule genutzt wird. Wenn die nach ihrem großen Umbau wieder ihren eigenen Platz bespielen könnte, wäre die städtische Fläche für eine Kombi-Lösung in welcher Form auch immer frei. Er wolle dem Gremium am Montag jedenfalls vorschlagen, im Oktober die betroffenen Ämter zusammenzurufen und sich zu überlegen, „was wir als Stadt auf dem Zollberg machen wollen“. Karg: „Ich muss doch wissen, ob ich etwas für fünf, zehn oder 20 Jahre abdichten will.“

Der Bürgerausschussvorsitzende Peter Zürn befürchtet indessen, dass das Thema damit auch weiterhin nur ausgesessen wird. „Wir wollen nur ein dichtes Dach, nicht mehr“, betont er. „Wenn man jetzt ein Mal 20 000 Euro investieren würde, hätten wir für die nächsten zehn Jahre Ruhe und könnten abwarten, was passiert. Die Summe kommt ohnehin zusammen, wenn jedes Jahr für 1000 bis 2000 Euro geflickt wird“ – von den Kollateralschäden an Gebäude, Möbel und Inventar ganz abgesehen.

Zürns Appell an Stadträte und Verwaltung: „Die Kinder und Jugendlichen und die Menschen, die mit ihnen in diesem Haus arbeiten, müssen uns das wert sein.“