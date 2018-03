Dass es in den Gemeinden brodelt und sich viele engagierte Katholiken von Rom nicht verstanden fühlen, wurde am Montagabend im proppenvollen Paulussaal des Salemer Pfleghofs deutlich. „Mich ärgert es, dass der Papst die anderen Religionen brüskiert und es andere dann wieder gerade biegen sollen“, machte ein älterer Herr seinem Unmut im Gespräch mit seiner Sitznachbarin Luft. Unter der Überschrift „Wo geht ' s hin mit der Katholischen Kirche?“ hatte das Katholische Bildungswerk zu einem Diskussionsabend mit Bernd Jochen Hilberath eingeladen. Er ist Professor für Dogmatik und Dogmengeschichte an der