Esslingen (daw) - Zufriedene Gesichter waren im Bezirksrat der AOK Neckar-Fils zu sehen: Bei der ersten Sitzung in diesem Jahr hat AOK-Geschäftsführer Johannes Bauernfeind gute Zahlen präsentiert. Im vergangenen Jahr hat die Krankenkasse mehr als 8500 neue Mitglieder gewonnen. Mit einem Marktanteil von rund 40 Prozent sei sie nun die größte Krankenkasse in der Region. Der AOK-Bezirksrat vertritt als regionales Selbstverwaltungsgremium der Krankenkasse die Interessen der Versicherten und Beitragszahler in den Landkreisen Esslingen und Göppingen und ist paritätisch besetzt mit Vertretern von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Durch den