Im Baugebiet Strengenäcker in Berkheim (Bild) entstehen 105 Wohnungen. Auch in der Alleenstraße in Zell sind die Weichen für ein neues Wohngebiet gestellt. Dabei soll es nicht bleiben. Inzwischen arbeitet die Stadt an den planungsrechtlichen Voraussetzungen für weitere Baumöglichkeiten.Bulgrin

„Halten“ oder „mindestens halten“? Als es vor einem halben Jahr um die Entscheidung ging, welcher Kurs in der Baupolitik bis 2030 eingeschlagen werden soll, hat der Esslinger Gemeinderat um die Antwort auf diese Frage heftig gerungen. Am Ende stand eine knappe Mehrheit für „mindestens halten“. CDU, Freie Wähler, FPD und Oberbürgermeister Jürgen Zieger legten damit fest, dass der aktuelle Stand mit 92 000 Einwohnern nicht das letzte Wort sein muss. Mit Blick auf einige Unwägbarkeiten wollten sie sich einen Spielraum sichern, den sie für erforderlich halten, um auf jeden Fall einen Rückgang der Bevölkerung zu verhindern.

Inzwischen mutet der Streit reichlich akademisch an. Seit Kurzem dürfte feststehen, dass es gar nicht mehr in der Hand des Gemeinderats liegt, ob in Zukunft etwas mehr oder etwas weniger als 92 000 Menschen in Esslingen leben werden. Mitte Dezember hat das Statistische Landesamt neue Prognosen für Baden-Württemberg vorgelegt. Die jüngsten Wanderungsbewegungen lassen die Behörde zum Schluss kommen, dass die Einwohnerzahl bis 2025 landesweit durchschnittlich um 4,0 Prozent steigen dürfte. Für Esslingen wird ein Plus von 4000 auf fast 96 000 vorh ergesagt. Obwohl diese Zahlen mit dem Etikett vorläufig versehen werden, misst Wilfried Wallbrecht ihnen große Bedeutung zu. Der Erste Bürgermeister der Stadt sagt: „An diesen Prognosen müssen wir uns orientieren.“

Dichtere Bebauung

Wallbrecht ist überzeugt, dass diese Erkenntnis zu Konsequenzen führen muss, wenn in den nächsten Monaten die konkrete Arbeit am neuen Flächennutzungsplan für Esslingen beginnt. Er will den Ergebnissen nicht vorgreifen. Klar ist aber für ihn: „Wir müssen die Schlagzahl erhöhen.“ Weil dringend neuer Wohnraum benötigt werde, steige der Druck, den Pool mit möglichen Bauflächen auszuschöpfen. Auch der Zeitrahmen verenge sich. „Wir müssen versuchen, die neuen Adressen schneller zu realisieren, als wir uns das im Sommer 2015 vorgestellt haben.“

Eine Kurskorrektur zeichnet sich auch ab, wenn es um die Dichte der Bebauung geht. Mindestens 80 Wohnungen pro Hektar - so lautet jetzt die Marschroute, die in der Regionalversammlung ausgegeben wird. „Das muss auch für Esslingen gelten“, sagt Wallbrecht, der als Mitglied der Freien Wähler in der Regionalversammlung in Stuttgart immer wieder in die Diskussion über die Wohnungsbaupolitik eingreift. Für Einfamilien- und Reihenhäuser, wie sie in Esslingen zuletzt in der Beliebtheitsskala ganz oben standen, dürfte es damit eng werden. Mehrgeschossiger Wohnungsbau - so lautet ab sofort die Vorgabe. Angewandt werden soll sie im Vorgriff auf das neue Planungsrecht bereits, wenn vier Reserven aus dem noch geltenden Flächennutzungsplan aktiviert werden. Wie berichtet, verfolgt die Stadt das Ziel, in der Pliensauvorstadt (Vereinsgelände VfL Post), in Krummenacker (Teilfläche des Greuts), in Hegensberg (Teilfläche TV Hegensberg) sowie im Stadtteil Zollberg (Bolzplatz Traifelbergstraße) schon einmal den Bau von 329 Geschosswohnungen zu ermöglichen. Dass es sich um einen Kurswechsel handelt, verdeutlicht Wallbrecht an dem Wohngebiet, das im Bereich der früheren Versammlungshalle in Zell vorbereitet wird: „Dieses Vorhaben würden wir heute anders angehen.“ An städtebaulichen Standards will der Erste Bürgermeister allerdings nicht rütteln. Neben ihnen soll die soziale Mischung eine zentrale Rolle spielen. „Wir werden darauf bestehen, dass alle Zielgruppen zum Zug kommen.“

Gleichzeitig will Wallbrecht junge Familien mit Kindern im Auge behalten. Er setzt darauf, dass sich diese Zielgruppe auf die neue Entwicklung einstellt und umdenkt. „Wir brauchen mehr Akzeptanz für Geschosswohnungen.“

Solche Überlegungen ändern nichts daran, dass er sich dem Geist des Bürgerdialogs verpflichtet fühlt, der 2014 und 2015 über den Weg der Stadt in die Zukunft geführt worden ist. Das genaue Vorgehen will die Verwaltungsspitze im Frühjahr mit dem Gemeinderat abstimmen. Auch die Öffentlichkeit soll bis 2017 mehrfach die Chance bekommen, sich in die Diskussion über den Vorentwurf einzuschalten. Parallel dazu richtet sich der Blick nach Stuttgart. Wallbrecht wirbt in der Regionalversammlung dafür, den Kommunen mehr Spielräume zu eröffnen, um die Herausforderungen auf dem Wohnungsmarkt zu meistern. Leiten lässt er sich bei den Auftritten von der Überzeugung, dass in einer verstärkten Bautätigkeit gerade auch für Esslingen eine große Chance liegt. „Wir sind in unserer Stadt sehr alt geworden. Wenn es gelingt, viele junge Menschen zu integrieren, wäre das nur positiv.“

Auch der Kreis Esslingen legt zu

Das Statistische Landesamt geht nach aktuellen Berechnungen davon aus, dass die Einwohnerzahl in Baden-Württemberg bis zum Jahr 2025 um insgesamt 4,0 Prozent auf 11,1 Millionen steigt. In der Region Stuttgart fällt das Wachstum mit 4,9 Prozent überdurchschnittlich hoch aus. Für den Landkreis Esslingen sagen die Statistiker derzeit ein Plus von 4,7 Prozent vorher, wobei sie für kleine Gemeinden teilweise auch ein en Rückgang prognostizieren.

Nach 2025 dürfte sich die Zunahme der Bevölkerung dann deutlich abschwächen. Bis zum Jahr 2035 wird für den Kreis Esslingen ein Plus von 0,3 Prozent angenommen. Ursache für diese Steigerung ist die Zuwanderung aus dem Ausland. Die Wanderungsbilanz mit anderen Bundesländen ist fast ausgeglichen.

Die Entwicklung von 2015 (erste Zahl) bis 2025. Esslingen: 91 712/95 844; Aichwald: 7438/7183; Altbach: 6035/6157; Baltmannsweiler: 5619/5514; Deizisau: 6846/7378; Denkendorf: 10 656/10 825; Filderstadt: 45 084/46 169; Hochdorf: 4593/4387; Kirchheim: 39 782/41 024; Köngen: 9745/10 161; Leinfelden-Echterdingen: 39 021/42 185; Lichtenwald: 2565/2778; Neuhausen: 11 703/12 103; Nürtingen: 40 304/40 896; Ostfildern: 38 563/ 41 929; Plochingen: 13 960/14 500; Reichenbach: 8312/8722; Wendlingen: 15 660/15 363; Wernau: 12 433/13 420.