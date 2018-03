Wie sehr sich der Stadtteil in den vergangenen Jahren zum Positiven verändert hat, zeigte sich am Dienstagabend im Festsaal der Waldorfschule. Die 200 Stühle reichten nicht aus. So schleppten die Zwölftklässler, die auch die Bewirtung übernommen hatten, weitere Sitzmöbel heran. Über die „wirklich sehr große Runde“ freute sich die Vorsitzende des Bürgerausschusses, Yvonne Tröger. Damit die Bewohnerinnen und Bewohner nicht vor vollendete Tatsachen gestellt werden, hatten sie und ihr Team zum Diskussionsabend eingeladen.

Mit dabei war der Chef des Stadtplanungs- und Stadtmessungsamts, Daniel Fluhrer. Er