In seiner Begrüßung der mehr als 100 Gäste im Alten Rathaus hatte der Esslinger CDU-Bundestagsabgeordnete Markus Grübel gemeint, er sei überzeugt, dass der Koalitionsmotor runder laufen werde, „wenn die FDP ganz in der Regierungsverantwortung angekommen ist“. Einen Beitrag dazu könnte das sonntägliche Treffen von Angela Merkel (CDU), Horst Seehofer (CSU) und Guido Westerwelle (FDP) leisten, meinte Kauder: „Ich hoffe, dass da Beruhigung eintritt.“ Und vielleicht war es ein Auftrag an die eigenen Leute, als er meinte: „Die Menschen erwarten, dass wir sagen, so und so kommt es. Wir brauchen eine Klarheit des