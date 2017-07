Von Claudia Bitzer

Als Bernd Berroth das erste Mal die Anmeldezahlen an den weiterführenden Schulen fürs kommende Schuljahr gesehen hat, hat der Leiter des städtischen Schulamts gleich noch einmal alle Unterlagen zusammengesucht und nachgerechnet. Der Grund: Wie im Land haben auch in Esslingen die Gemeinschaftsschulen heftige Verluste hinnehmen müssen, während die Realschulen kräftig dazugewonnen haben. Dennoch kommen im nächsten Schuljahr an den Esslinger Gemeinschafts- und Realschulen nur 15 Eingangsklassen zusammen. Im Jahr zuvor waren es noch 17. Bei der millionenschweren Neugestaltung der Esslinger Schullandschaft, die der Gemeinderat im