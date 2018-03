Esslingen - Sechs Jahre lang hat Florian Reichmann nach einer Wohnung in der Esslinger Altstadt gesucht. Als er die Maisonette-Wohnung unterm Dach des Hauses in der Webergasse 11 zum ersten Mal sah, „war sofort klar, dass ich die kaufen werde. Denn diese Wohnung ist ein absoluter Traum“ – nicht nur wegen der massiven Eichenbalken. Allein die Dachterrasse mit direktem Blick auf die Esslinger Burg ist rund 100 Quadratmeter groß. „Die ist natürlich der absolute Hit“, sagt der Wohnungseigentümer. Inzwischen ist die Freude an den eigenen vier Wänden aber getrübt. Fährt ein Bus oder ein Laster durch die Augustinerstraße, beben der Fußboden und die Möbel. „Das