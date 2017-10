Anzeige

Demnächst soll die Entscheidung über den künftigen Standort der Esslinger Stadtbücherei fallen, und für die SPD-Fraktion im Esslinger Gemeinderat ist klar: „Wir wollen Betroffene zu Beteiligten machen.“ Das war in den bisherigen Beratungen nicht immer so. Lange hat das Rathaus die Debatte hinter verschlossenen Türen geführt - erst kürzlich hat die Stadt in einer Infoveranstaltung die Bürger in ihre Pläne eingeweiht. Hinterher standen nicht weniger, sondern mehr Fragezeichen im Raum. Um sachgerecht entscheiden zu können, lud die SPD-Fraktion nun zur Anhörung in den Salemer Pfleghof ein. Das Interesse war groß, die Beiträge waren fundiert - am Ende waren die Zweifel bei vielen eher größer geworden, ob man der Bücherei mit einem Umzug aus dem Bebenhäuser Pfleghof in einen Neubau zwischen Küferstraße und Kupfergasse einen Gefallen tun würde. „Wir haben viele Argumente gehört und werden ihnen in den Beratungen Gehör verschaffen“, verspricht Stadträtin Christa Müller.

Offenere Diskussion angemahnt

Stadtrat Klaus Hummel erinner­te daran, dass der Gemeinderat im Dezember 2016 bereits vor einer Entscheidung für Modernisierung und Erweiterung der Bücherei im Bebenhäuser Pfleghof gestanden hatte, ehe mit einem Neubau zwischen Kies- und Küferstraße, einem Umzug ins Gemeindehaus am Blarerplatz und einem Neubau zwischen Küferstraße und Kupfergasse nach und nach drei weitere Varianten ins Spiel kamen. Aktuell favorisiert die Verwaltung den Neubau zwischen Küferstraße und Kupfergasse, während viele Bücherei-Nutzer im Pfleghof bleiben wollen. Die SPD wünscht sich eine offenere Debatte - auch über die neue Bücherei-Konzeption, die bislang nur nichtöffentlich diskutiert wird. Während es im Rathaus Stimmen gibt, die sich mit 3000 Quadratmetern für die neue Bibliothek begnügen würden, kommen für die SPD nur jene 3600 Quadratmeter in Frage, die im Pfleghof und im Neubau gleichermaßen möglich wären. Hummel findet es verwunderlich, dass die Stadt auf landesweite Vergleichsgrößen verweist: „Entspricht es unserem Selbstbild, dass wir uns am Durchschnitt orientieren, oder können wir mehr?“

Dass die Verwaltung signalisiert habe, das Areal zwischen Küfer-straße und Kupfergasse könne problemlos für einen Neubau erworben werden und die bestehenden Mietverhältnisse seien einvernehmlich lösbar, überrascht Reinhard Eberst vom Kreisdiakonieverband, der dort einen Diakonieladen betreibt. Er kann sich schwer vorstellen, dass sich in der Innenstadt vergleichbare Räume finden lassen: „Es wäre kein gutes Signal, wenn man uns und unsere Kunden ins Industriegebiet abschieben würde.“ Eine Dame aus dem als erhaltenswert eingestuften Gebäude Kupfergasse 6, das einem Bücherei-Neubau weichen müsste, wundert sich derweil: „Unser Vermieter hat mir kürzlich versichert, dass ihn noch niemand angesprochen habe und dass er nicht an einen Verkauf denke.“ Verblüfft war die Dame, als Hummel berichtete: „Das Verhandlungsangebot ist ganz klar.“

Zuhörer Jürgen Kretschmer bezweifelt, dass eine neue Bücherei neben der Musikschule so ideal wäre, wie man im Rathaus meint: „Wie sollen die Synergien aussehen? Und weshalb hat man in der Heugasse nie versucht, dieselben Synergien mit dem Stadtmuseum herzustellen?“ Als Altstadtbewohner weiß Kretschmer, dass „die Beschallung durch die Musikschule heftig ist, während man in der Bücherei eher Ruhe sucht“. Wenn deshalb im Sommer in der Bibliothek die Fenster geschlossen bleiben müssten, „gibt es heftige Temperaturen, weil man im Neubau auf eine Klimaanlage verzichten will“.

„Je mehr ich mich mit den Plänen beschäftige, desto mehr Fragen tun sich auf“, bekannte Zuhörerin Petra Helmcke. Vor allem wundert sie sich, wie die Stadt 2013 eine Machbarkeitsstudie vorstellen konnte, in der eine Erweiterung und Modernisierung des Bebenhäuser Pfleghofs auf 10,8 Millionen Euro taxiert wurde - nun nennt man im Rathaus 21,6 Millionen. Der Hinweis auf statische Probleme überrascht Helmcke: „Woher weiß man das, wenn man die Statik noch nicht untersucht hat?“ Den Einwand von Friedemann Gschwind, Statik sei ein wichtiger Aspekt, konterte die Zuhörerin: „Die Bücherei soll ja erweitert werden, damit die Regale nicht mehr so eng stehen. Dann verteilt sich die Belastung besser als jetzt.“

Ulrike Gräter hat die jüngsten Diskussionen aufmerksam verfolgt, und sie wartet noch immer auf eine Antwort: „Was soll im Neubau besser sein als das, was man aus dem Bebenhäuser Pfleghof machen könnte?“ Ihr Eindruck: „Auf der Fläche zwischen Küferstraße und Kupfergasse lässt sich nur ein Schlauch in zweiter Reihe realisieren. Für große architektonische Würfe mit mehr als 3600 Quadratmetern ist dort kein Platz.“

Stimmen für einen Neubau waren eher rar. Eine Dame sprach sich für einen neuen Standort aus, „weil eine Bücherei modern sein muss, und das wäre in einem Neubau besser zu gestalten“. Eine junge Mutter machte derweil deutlich, wie sehr der Pfleghof vielen am Herzen liegt: „Das Gebäude ist total schön und erhaltenswert.“ Für SPD-Fraktions-Chef Andreas Koch ist klar, dass der Pfleghof in städtischer Hand bleiben muss. Darin sieht er ein wichtiges Argument für den Verbleib in der Heugasse: „Tradition verkauft man nicht. Wer für einen Neubau ist, muss sich bewusst machen, dass der Pfleghof trotzdem renoviert werden muss. Das kostet weitere Millionen.“ Und Wolfgang Drexler (SPD) ergänzte: „Da muss man schon fragen, wie die Stadt beides finanzieren will.“