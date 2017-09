Der etwas andere Blick auf die Wahl: Martin Mezger, Elisabeth Schweeger, Gerd Schneider, Friedrich Schirmer und Wolfgang Schorlau diskutierten in der WLB über die Herausforderungen der Bundestagswahl 2017.

Der etwas andere Blick auf die Wahl: Martin Mezger, Elisabeth Schweeger, Gerd Schneider, Friedrich Schirmer und Wolfgang Schorlau diskutierten in der WLB über die Herausforderungen der Bundestagswahl 2017. Foto: Bulgrin

Von Gesa von Leesen

Zum Auftakt der letzten Wahlkampfwoche haben am Samstagabend in der Württembergischen Landesbühne (WLB) vier Kulturleute über den Wahlkampf und die Lage im Land diskutiert. Auf Einladung der Eßlinger Zeitung trafen sich vor etwa 100 Zuschauern WLB-Intendant Friedrich Schirmer, der Stuttgarter Schriftsteller Wolfgang Schorlau, der Feuilleton-Leiter der EZ Martin Mezger und Elisabeth Schweeger, Leiterin der der Akademie für Darstellende Kunst in Ludwigsburg.

Moderator Gerd Schneider, Chefredakteur der EZ, fragte zum Start, ob der Wahlkampf langweilig sei, woraufhin sich eine etwa anderthalbstündiges Geplauder entwickelte. Schirmer und Schweeger fanden den unspektakulären Wahlkampf angenehm, und betonten mehrmals, dass es Deutschland gut gehe. Mezger und Schorlau dagegen verwiesen auf soziale Verwerfungen, die allerdings kaum diskutiert würden und auch deswegen hätten rechtsextreme Parteien wie die AfD Zulauf. Schirmer begrüßte, dass die rechten Kräfte sich jetzt zeigten, die habe es ja immer gegeben, nun „müssen wir Demokraten Stellung beziehen“.

Der Einschätzung mochten sich die anderen nicht anschließen. Schließlich sehe man in Ländern wie Ungarn und Polen, wie schnell rechte Parteien die Demokratie beerdigen können, unterstrich Schweeger. „Davor habe ich Angst.“ Gestreift wurden zudem der Kapitalismus, die EU, der Dieselmotor sowie die Schwäche der SPD und die der Grünen.

Und ist der Wahlkampf nun langweilig? Dazu erklärte Mezger: „Demokratie ist per se langweilig. Denn Demokratie ist eine Veranstaltung des besten Arguments.“ Und Schorlau ergänzte: „Wahlen sind keine Unterhaltung.“