Annähernd 80 Besucher füllten gestern den Unterrichtssaal der VHS Esslingen, hatten Notizblöcke auf den Knien liegen, Stifte gezückt, und blickten VHS-Leiterin Susanne Deß und Werner Burbach, Fachbereichsleiter für Beruf und Karriere, mit gespannter Erwartung an. Deß und Burbach eröffneten gemeinsam mit Doris Schmid, Referentin bei der IHK-Bezirkskammer Esslingen-Nürtingen, die VHS-Existenzgründertage und zeigten sich überrascht über den großen Zuspruch. Zwei Tage lang sollen die künftigen Selbstständigen in Vorträgen und Arbeitsgruppen all jene Aspekte betrachten, die es bei der Gründung eines eigenen Handwerks-