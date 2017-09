Anzeige

Jede Familie kann in eine Notlage geraten, in der sie Hilfe von außen benötigt. Das trifft besonders zu, wenn die Mutter durch eine Krankheit außer Gefecht gesetzt wird. In diesem Fall können Familienhelferinnen zum Einsatz kommen, welche die Kinder liebevoll betreuen und rundum „den Laden am Laufen“ halten. Neben anderen Trägern bietet beispielsweise das Evangelische Familienpflege- und Dorfhelferinnenwerk in Württemberg (FDHW) diesen Dienst an. „Wir unterstützen Familien in Notsituationen“, erklärt Geschäftsführerin Margarete Keinert und rät allen Betroffenen, sich rechtzeitig Hilfe zu