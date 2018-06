EsslingenHerbert Renz-Polster ist Kinderarzt und Buchautor. Der gebürtige Waiblinger gilt als einer der profiliertesten Stimmen in Fragen der kindlichen Entwicklung. Seine Werke „Menschenkinder“ und „Kinder verstehen“ haben die Erziehungsdebatte in Deutschland nachhaltig beeinflusst. Der vierfache Familienvater ist am Donnerstag, 19. Juli, um 19.30 Uhr Gast eines Talk-Abends mit dem Titel „Wider den Bildungswahn – was unsere Kinder wirklich brauchen“, der im Rahmen der Reihe „Im Gespräch“ stattfindet. Veranstalter sind die EZ und die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen.

Sie gehören zu den führenden Experten beim Thema Kinder und Erziehung.