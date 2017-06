Am kommenden Sonntag wird im Esslinger Neckar Forum der Theodor-Haecker-Preis für politischen Mut und Aufrichtigkeit an die nepalesische Menschenrechtsaktivistin Urmila Chaudhary verliehen. Die Stadt Esslingen würdigt mit dem internationalen Menschenrechtspreis das Engagement von Urmila Chaudhary für die Rechte versklavter Mädchen in Nepal. Im Interview berichtet die mutige Frau über die Situation in ihrem Land und über ihren Kampf gegen das System der Ausbeutung.

