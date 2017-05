Soviel vorweg: In der neuen Hauptstelle der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen in der Bahnhofstraße wird es keinen Tresor mehr geben. Dafür allerdings einen Tresorraum von der Größe eines geräumigen Wohnzimmers - eine Spezialanfertigung mit 150 Tonnen Gewicht. Und der KSK-Vorstandsvorsitzende Burkhard Wittmacher scheint eine Menge Vertrauen in die Sicherheit dieses Tresorraums zu haben, denn schließlich verriet er gestern während des Richtfestes für das künftige „Haus der Kunden“ sogar den Standort der Hochsicherheitsanlage: Er befindet sich nicht im Keller, sondern im ersten Stockwerk.

Anzeige /*