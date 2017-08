Drei Jahre lang hat der Esslinger Künstler Matthias Kunisch die klassizistische Villa Nagel in der Ebershaldenstraße renoviert. „Wenn man als Bildhauer so lange auf einer Baustelle arbeitet, ist das eine Art emotionales Rettungsmanöver, dass einem Dinge begegnen, die formal wie Skulpturen aussehen.“ In einer Ausstellung unter dem Titel „Kunst vom Bau“, die am Tag des offenen Denkmals eröffnet wird, zeigt er solche Artefakte, die bei den Sanierungsarbeiten in dem unter Denkmalschutz stehenden Bürgerhaus zu Tage kamen.

Anzeige /* */ var w = Math.max(document.documentElement.clientWidth, window.innerWidth ||