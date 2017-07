Heiner Monheim ist Geograf, Stadtplaner und Verkehrsexperte. Er engagiert sich seit vielen Jahren für lebenswertere Städte, einen besseren öffentlichen Verkehr und eine moderne, innovative Verkehrspolitik. Am Sonntag ist Monheim zu Gast in Esslingen - im Interview erzählt er, wie er die Verkehrssituation in Esslingen einschätzt und welche Verbesserungsmöglichkeiten er sieht. Vor allem der Radverkehr hat aus seiner Sicht noch viel Potenzial.

Anzeige /* */ var w = Math.max(document.documentElement.clientWidth, window.innerWidth || 0); if(w