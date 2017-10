Anzeige

(cid) - Wirksames Qualitätsmanagement ist für knapp die Hälfte der Manager in Deutschland ein Buch mit sieben Siegeln. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie des Instituts für Change Management und Innovation (CMI) der Hochschule Esslingen in mehr als 200 Industrie- und Dienstleistungsunternehmen unterschiedlicher Größe aus Deutschland. Die Ergebnisse der Erhebung werden am Dienstag, 24. Oktober, an der Esslinger Hochschule präsentiert.

„Fast zwei Drittel der Manager in deutschen Industrie- und Dienstleistungsunternehmen haben weder das notwendige Know-how noch den Willen, um sich um die Verbesserung der Produkt- und