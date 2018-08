Der Ortsverband Esslingen der FDP stimmt sich auf den Bundestagswahlkampf ein. Beim Neujahrsempfang in der Alten Aula skizzierten der Esslinger Wahlkreiskandidat Sven Kobbelt und der baden-württembergische FDP-Spitzenkandidat Michael Theurer die politischen Positionen. Zentrales Thema war die Profilierung der Partei als Vertreterin der gesellschaftlichen Mitte.

Der Neujahrsempfang des FDP-Ortsverbands Esslingen am Sonntag in der Alten Aula stand im Zeichen politischer Positionierung. Der Ortsverbandsvorsitzende Stefan Schreckenbauer zeichnete ein positives Stimmungsbild in der Partei. „Das