EsslingenMädchen werden weltweit benachteiligt und diskriminiert – nur weil sie Mädchen sind. Zum weltweiten Aktionstag der Vereinten Nationen am 11. Oktober machten auch auf dem Esslinger Rathausplatz bei einer vom Referat für Chancengleichheit der Stadt und von der Kinderhilfsorganisation Plan International erstmals in dieser Größe stattfindenden Aktion zum Weltmädchentag viele Akteurinnen der unterschiedlichsten Gruppen auf die Missstände aufmerksam. Als Highlight erstrahlte das Neue Rathaus im Rahmen des Weltmädchentags ab Anbruch der Dämmerung in Pink.

„Mädchen werden in vielen Ländern der Erde immer noch diskriminiert“, sagte Angela Zieger,