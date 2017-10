Anzeige

Drei Kilogramm Trauben hat der Pfarrer Jörg Bauer in diesem Jahr erstmals in seinem Weinberg in Neckartenzlingen geerntet. Und auch eine andere Ernte des promovierten Theologen kann sich sehen lassen: Am Ende seiner 13 Jahre als Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Oberesslingen ist nicht nur die Fusion der einst drei Einzelgemeinden geglückt. Als erste Esslinger Kirchengemeinde haben die Oberesslinger auch ein Immobilienkonzept erstellt und das Gartenstadthaus gebaut. „Ich freue mich, dass das alles so gut geklappt hat“, sagt der 55-Jährige. Jetzt allerdings sei es an der Zeit, neuen Ideen