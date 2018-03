Zu finden sind die Tafeln an den beiden Einfahrtspunkten zur Stadt unter der Adenauerbrücke in Oberesslingen und unter dem Daimler-Steg in Mettingen. Treibende Kraft hinter dem neuen Service für radelnde Touristen ist Ulrike Wiedemann vom Businesshotel Rosenau. Sie war bereits vor zweieinhalb Jahren aktiv geworden. Um ihre Idee zu verwirklichen, hatte die passionierte Radlerin zehn Partner zusammengetrommelt, darunter auch die EST und das Stadtplanungsamt. Unterstützung kommt auch vom Einzelhandel und aus der Hotellerie.„Wir wollen die Radtouristen visuell abholen, damit sie bleiben und in Esslingen Station machen“,