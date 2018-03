So manches Angenehme scheint selbstverständlich, doch das ist es nicht: Wenn keiner mehr dafür kämpft, ist es irgendwann dahin. Das gilt auch für das lebendige Kulturleben einer Stadt. Der jüngste „Salon am Montag“ im Café Lux machte das sehr deutlich. Ein paar Zuhörer mehr hätte EZ-Redakteur Alexander Maier bei seinem Gespräch mit Benedikt Stegmayer, seit einem guten Jahr Kulturamtsleiter in Esslingen, erwartet. Doch bei denen, die zum Salon gekommen waren, machte Maier die „geballte Kulturkompetenz von Esslingen“ aus. Das Netzwerk Kultur, zu dem mehr als 30 Esslinger Einrichtungen gehören, wollte mit der