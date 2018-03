„Gemeinsam essen, Geschenke auspacken, sich unterhalten und dann singen - das ist etwas sehr Verbindendes. Und Singen tut gut, es schüttet nachweislich Glückshormone aus.“ Alexandra Nothacker, Redakteurin im Esslinger Helbling-Verlag und lange Jahre Chorleiterin in St. Bernhardt-Wäldenbronn, findet es wunderbar, wenn Menschen an Heiligabend gemeinsam singen. „Singen ist Teil unserer kulturellen Identität“, sagt Verlagsleiter Alwin Wollinger. Gerade für die Advents- und Weihnachtszeit hat der Verlag in der Martinstraße jede Menge veröffentlicht.

Musikalische Vielfalt ist Trumpf

Da gibt es zum Fest der Feste