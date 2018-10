„Ich hatte schon lange diesen Traum“, bekennt die Verwaltungsangestellte, die dieses Jahr ihre allgemeine Hochschulreife erlangt hat. An ihrem ersten Schultag am Abendgymnasium vor nunmehr vier Jahren sei sie zunächst allerdings entsetzt gewesen, gibt die 60-Jährige zu: „Von den Volkshochschulkursen war ich gewohnt, dass die anderen im mittleren Alter sind.“ Doch als sie damals in der ersten Reihe Platz genommen und sich umgedreht habe, sei ihr erster Gedanke gewesen: „Oh mein Gott, das sind ja nur junge Leute.“ Mit der Zeit habe sie sich allerdings an die Situation gewöhnt, mit deutlichem Abstand die älteste