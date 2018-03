Gebratenes Schollenfilet auf Ratatouille-Gemüse mit Kräuterdip und Runzelkartoffeln, orientalischer Gewürzreis mit Brokkoli, Mango und Äpfeln in Kokossauce und mariniertes Schweinefilet an cremigem Risotto von roten Linsen - nein, diese Gerichte finden sich nicht auf der Menükarte eines Top-Restaurants, sondern sie könnten ab Ende des Jahres den Speiseplan im Pflegestift Esslingen-Kennenburg bereichern. Mit einem Kochwettbewerb unter dem Motto „Guten Appetit“ will „Dienste für Menschen“ (DfM), diakonischer Altenhilfeträger auch der Esslinger Einrichtung, für Abwechslung im Speiseplan seiner Bewohner