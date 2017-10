Anzeige

Zum dritten Mal haben Aussteller aus dem großen Themenbereich Lifestyle im Autohaus Jesinger in der Fritz-Müller-Straße 151 in Zell ihre Stände aufgeschlagen. Die Messe „Leben. Lifestyle. Genuss.“ der Eßlinger Zeitung wendet sich zwar immer vornehmlich an Frauen, aber unter den Besuchern am Sonntagnachmittag waren auch etliche Männer. Das lag sicher nicht nur an den PS-starken Automobilen im Showroom, sondern auch an der angenehmen Lounge-Atmosphäre im Messeraum.

Mode, Schmuck, Kosmetik, Fitness, Kunst, Design, Einrichten und Ähnliches waren die Themen der 25 Aussteller, dazu gab es süße