Vor wenigen Minuten hat die Stadtbücherei an diesem Samstagmorgen ihre Türen geöffnet. Die Besucher strömen in Scharen in das Gebäude, fast alle Schließfächer im Eingangsbereich sind schon belegt. An den Schaltern zur Buchausleihe bilden sich lange Schlangen. Im Café im Erdgeschoss sitzen zahlreiche Besucher an den Tischen, eine Frau ist bereits in ihr Buch vertieft. Andere lesen Zeitung, trinken Kaffee oder unterhalten sich.

Viele Gäste kommen nach dem Stadtbummel oder dem Einkauf auf dem Esslinger Wochenmarkt in die Bibliothek. Hinter dem Café befindet sich der Kinder- und Jugendbereich. Väter und Mütter