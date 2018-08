EsslingenKinderarmut wohnt nebenan“, ist Olivia Longin überzeugt. „Selbst wenn sie in Baden-Württemberg versteckt ist.“ Die Krux liegt für die Geschäftsführerin der Kinderstiftung Esslingen-Nürtingen darin, dass Kindern aus Geringverdiener-Haushalten vielerorts die soziale Teilhabe verwehrt sei. Damit verschlechtere sich ihre Chance, als Erwachsene in der Gesellschaft Fuß zu fassen. Das will die Kinderstiftung der Caritas ändern. Darum fördert sie seit knapp fünf Jahren die Entwicklungschancen von armutsgefährdeten Kindern. Die Resonanz ist groß: 2018 ist die Zahl der Förderanträge gegenüber dem Vorjahr um 45 Prozent gestiegen.

