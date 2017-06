Von Alexander Maier





Der überraschende Vorstoß von Grünen, SPD, CDU, Freien Wählern und FDP, eine vierte Standort-Alternative für die Esslinger Stadtbibliothek prüfen zu lassen, hat beim Förderverein der Bücherei Verwunderung ausgelöst. Dass nach dem Bebenhäuser Pfleghof, dem Blarer-Gemeindehaus und einem Neubau am Kies nun eine vierte Variante in der Küferstraße ins Spiel kommt, dürfe keinesfalls zu weiteren Verzögerungen führen, betont die Vorsitzende des Fördervereins, Professorin Sylvia Greiffenhagen. Gemeinsam mit ihren Mitstreitern will sie auch diesen Vorschlag prüfen - nach ersten Erkenntnissen scheine der Standort Küferstraße schwierig.

Wie gestern berichtet, wollen die Absender des interfraktionellen Antrags von der Verwaltung klären lassen, ob das Areal Küferstraße 13 und 13/1, das privaten Eigentümern gehört, überhaupt zu kaufen wäre und ob es sich eignen würde, um dort eine neue Bücherei zu bau­en. Die Antragsteller sehen offenbar die Chance, eine günstiger und einfacher zu realisierende Lösung zu finden und eine Baulücke zu schließen, nachdem die Überlegungen der Stadtverwaltung, die Bücherei ins Gemeindehaus am Blarerplatz umzusiedeln, viel Widerspruch gefunden hatten.

Sylvia Greiffenhagen kann sich nur wundern, dass zuletzt mehrere neue Standort-Varianten aus dem Hut gezaubert wurden, nachdem die Notwendigkeit einer Modernisierung und Erweiterung der Bücherei seit den 90er-Jahren immer wieder diskutiert wird: „Bestimmt meinen es alle gut mit der Bücherei, wenn sie immer wieder neue Standorte vorschlagen. Aber alle diese Initiativen haben zu nichts anderem geführt, als dass gar nichts geschah. Seit Jahren könnte saniert und gebaut werden - stattdessen diskutieren wir noch immer. Die Bedingungen am jetzigen Standort haben sich über die Jahre immer weiter verschlechtert. Es darf jetzt keine weiteren Verzögerungen für die Stadtbücherei geben.“ Der Förderverein hat bereits zugesagt, „selbstverständlich auch den neu eingebrachten Standort sorgfältig auf seine Brauchbarkeit für die Bücherei hin zu prüfen - soweit wir das aus eigenen Kräften vermögen“. Nichts anderes habe man auch mit den anderen Alternativen getan. Zum Glück habe der Verein Fachleute in seinem Umfeld, die dabei helfen. Trotzdem werde man dafür noch einige Zeit brauchen.

„Ein wirklich guter Neubau ist teuer“

Erste Bedenken gegen die Standort-Variante in der Küferstraße sieht Sylvia Greiffenhagen bereits: „Mir scheinen auf den ersten Blick die Fläche sehr klein und die Eigentums- und Mietverhältnisse kompliziert.“ Außerdem befinde man sich in einem Bereich, der für die Stadtgeschichte von größter Bedeutung sei: „Die zu bebauende Fläche liegt hart am ehemaligen Kloster, am vorklösterlichen Friedhof und möglicherweise der St.-Georgs-Kapelle. Forschungs- und Sicherungsgrabungen der Bodendenkmalpfleger würden vermutlich sehr viel Zeit brauchen.“ Im übrigen warnt die Vorsitzende vor der Einschätzung, ein solcher Neubau könnte billiger sein: „Ein Umzug der Stadtbücherei aus ihrem jetzigen Gebäude, einem architektonischen Juwel hohen Ranges, ist nur zu rechtfertigen, wenn sie an einem neuen Standort Ebensogutes oder gar Besseres findet. Ein wirklich guter Neubau ist mit Sicherheit teuer.“ Generell hofft der Förderverein, dass die Standort-Diskussionen rasch zu einem guten Ende führen: „Wir würden gerne endlich das tun, wofür wir angetreten sind: unsere Kompetenzen in Planung und Umsetzung einbringen, Sponsoren gewinnen und Spenden sammeln. Das können wir alles erst tun, wenn wir überhaupt wissen, wofür.“