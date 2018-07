EsslingenRechnet man ihre Zeit als Schülerin, als Biologie- und Chemie-Studentin, als Lehrerin und Fachberaterin, als Referentin für Naturwissenschaften am Kultusministerium, als Uni-Dozentin für Fachdidaktik und als Leiterin des Staatlichen Seminars für Didaktik und Lehrerbildung am Gymnasium in Esslingen zusammen, dann hat Erika Hahn gut sechs Jahrzehnte damit verbracht, „zu lernen, zu studieren, Lern- und Bildungskontexte zu gestalten und dafür zu sorgen, dass Menschen gut lernen können“. Ende August geht die Professorin in den Ruhestand, nach 21 Jahren als Direktorin des Seminars, an dem Lehramtsstudierende während und nach Abschluss ihres