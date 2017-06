Von Claudia Bitzer





Als „Schritt in die richtige Richtung“ hat OB Jürgen Zieger die Entscheidung des Gemeinderats kommentiert, die Grundstücke in der Traifelbergstraße und in der Wilhelm-Nagel-Straße für den Wohnungsbau zu verkaufen und mit der Anwendung des Wohnraumversorgungskonzepts für mehr preisgünstige Wohnungen und eine gute Durchmischung der Häuser zu sorgen. Für alle drei ausgeschriebenen Flächen, zu denen noch ein Grundstück in der Zeller Alleenstraße gehörte - hatte die Stadt neben dem Verteilerschlüssel des Wohnraumversorgungskonzepts ein Mindestgebot verlangt, das sie auf der Grundlage des Bodenrichtwerts und der Ausnutzungsmöglichkeiten des Grundstücks ermittelt hatte. Laut Ausschreibung waren für den Zollberg 685 Euro pro Quadratmeter, für Hegensberg 815 und für Zell 450 Euro angesetzt.

Schweigen im Technischen Rathaus

Zur Resonanz auf die Ausschreibung gibt sich das Rathaus ziemlich wortkarg. Dass das Wohnraumversorgungskonzept trotz der Herausforderung für die Bieter, nur über ein Viertel der Wohnungen frei verfügen zu können, „marktgängig“ sei, habe sich ja bereits beim Alten Sportplatz in Weil gezeigt. Das sagt Rathaussprecher Roland Karpentier. Bei der ersten Vergabe eines großen Bauprojekts nach diesem Verteilerschlüssel hatte die Stuttgarter Godel-Gruppe den Zuschlag unter fünf Bietern bekommen, „die damals alle die Voraussetzungen erfüllt hatten“. Bei der Ausschreibung der Traifelberg- und der Nagelstraße war der akzeptable Interessentenkreis allerdings überschaubarer. Karpentier: „Wir hatten für beide Grundstücke jeweils Bieter, die die Voraussetzungen erfüllt haben. In einem Fall waren es einer, im anderen drei.“ Für die Alleenstraße fand sich keiner, der die Konditionen einhalten konnte.

In der Branche gab es schon früh auch kritische Stimmen, ob das Wohnraumversorgungskonzept ohne Subventionierung der städtischen Grundstückspreise funktioniert. Wenn man bei marktüblichen Bodenpreisen lediglich noch über 25 Prozent der Wohnungen in den Projekten frei verfügen könne, müsse man diese Wohnungen noch teurer verkaufen - um so die Sozialwohnungen quer zu finanzieren, heißt es bei Branchenkennern. Je kleiner die Einheiten, desto kleiner die Rentabilität. Das zeige sich auch in der fehlenden Resonanz auf den bisherigen Grundstückszuschnitt in Zell, auf dem ein Investor auch noch Gewerbeflächen unterbringen muss.

Je kleiner, desto schwieriger

Dass man sich mit größeren Projekten leichter tut, sagt auch Joachim Hübner von der Firma Godel, die nach Weil jetzt auch auf dem Zollberg zum Zug kommt. Beim Alten Sportplatz in Weil, wo Godel nach aktuellem Stand 143 Wohnungen und 43 Reihenhäuser nach dem Wohnraumversorgungskonzept bauen wird, gab es seiner Erinnerung nach bei der Ausschreibung auch kein Mindestgebot. In der aktuellen Runde hat Godel nur für die Traifelbergstraße mitgeboten. Hübner: „Die anderen Grundstücke haben nicht in unser Portfolio gepasst.“

Alexander Hahn vom Wohnungsunternehmen Hahn+Keller, das den Zuschlag für die Wilhelm-Nagel-Straße bekommen hat, spricht von „herausfordernden Ausschreibungsbedingungen“ seitens der Stadt, die marktübliche Preise verlange, aber zugleich hohe Ansprüche in Sachen Bauweise, Energieversorgung und Wohnungsvergabe habe. Als Esslinger Unternehmen sei man bereit, sich der Verantwortung zu stellen und mit einer „reduzierten Gewinnspanne“ zu arbeiten - mit der man aber nicht ständig operieren könne. „In anderen Regionen hätten wir zu diesen Bedingungen nicht mitgeboten.“