Esslingen (red) - Eine baldige Instandsetzung der Ausstattung der Hohenkreuzhalle fordert der Esslinger Landtagsabgeordnete und Stadtrat Wolfgang Drexler in einem Schreiben an OB Jürgen Zieger. Auch in seiner Funktion als Vorsitzender des Förderverein Esslingen Nord wurde er bereits mehrfach auf die in die Jahre gekommene Ausstattung der Hohenkreuzhalle hingewiesen. „Insbesondere Tische und Stühle, die in der Hohenkreuzhalle bereitstehen, sind zu großen Teilen nicht mehr für einen Einsatz geeignet“, so Drexler. Unter anderem beim 1. Musikalischen Frühschoppen im Esslinger Norden im Frühjahr hatte sich bereits gezeigt, dass die Halle für