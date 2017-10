Anzeige

Von Melanie Braun

Der Protest gegen eine Verlegung von Kopfsteinpflaster in der Allmandgasse und der Krämerstraße treibt nun auch die Stadträte um. Sie halten es für den falschen Schritt, die Planung wie gehabt umzusetzen. Die meisten fordern zumindest einen seitlichen Streifen mit gehfreundlichem Belag in den Straßen. Das Tiefbauamt hat inzwischen eingelenkt: Nächste Woche soll das Thema noch einmal im Ausschuss für Umwelt und Technik debattiert werden.

Die Stadt plant, in der alten Allmandgasse in Richtung Oberer Metzgerbach kleines Kopfsteinpflaster und in der Krämerstraße zwischen der neuen Allmandgasse und der Sirnauer Straße großes Kopfsteinpflaster zu verlegen. Damit will die Stadt den Gestaltungsvorgaben für die Altstadt gerecht werden. Doch die Anwohner – viele älteren Semesters und auf Gehhilfen angewiesen – und viele andere Esslinger können das nicht nachvollziehen. Denn für Senioren, Behinderte und Menschen mit Kinderwagen sei es mühsam und gefährlich, sich auf Kopfsteinpflaster fortbewegen zu müssen, so das Argument – zudem gebe es in den Gassen ohnehin kaum noch historische Elemente. Das sehen auch die meisten Stadträte so.

Grüne verweisen auf Vereinbarung

Carmen Tittel, Fraktionsvorsitzende der Grünen, ist regelrecht entsetzt: „Ich bin fassungslos, wie instinktlos die Stadt mal wieder vorgeht“, sagt sie. Sie verstehe zum Beispiel nicht, warum ein Treffen der Verwaltung mit den Anwohnern erst stattfand, nachdem der Auftrag für die Sanierungsarbeiten bereits vergeben war. „Mit einer bürgerfreundlichen Kommune hat das nichts zu tun“, schimpft Tittel. Ihr Fraktionskollege Helmut Müller-Werner verweist zudem auf einen Beschluss, der vor Jahren gefasst worden sei. Nach diesem müsse bei der Sanierung von Altstadgassen immer ein ausreichend breiter Streifen mit gehfreundlichem Belag neben dem historischen Kopfsteinpflaster verlegt werden.

Auch die SPD fordert die Stadt auf, zu prüfen, ob in Allmandgasse und Krämerstraße nicht zumindest auf einer Wegseite ein barrierefreier Gehstreifen mit ebenem Belag verlegt werden könne. Schließlich lebten hier viele ältere Menschen, die auf Gehhilfen angewiesen seien. „Aus unserer Sicht wäre Kopfsteinpflaster an dieser Stelle überhaupt nicht notwendig“, sagt die SPD-Rätin Christa Müller. Schließlich lägen die Straßen abseits der Touristenströme. Man wolle zwar sicher keine asphaltierte Innenstadt, plädiere aber in dieser Sache für ein Vorgehen mit Augenmaß – auch die historische Innere Brücke sei schließlich nicht mit Kopfsteinpflaster ausgestattet.

Auch für Jörn Lingnau, Vorsitzender der CDU-Fraktion, steht das sichere Vorankommen von Menschen mit Gehproblemen in der Innenstadt im Vordergrund. Seine Fraktion fordert die Stadt zu einem Kompromiss auf: Sie solle die Option prüfen, ein sehr glatt geschliffenes Kopfsteinpflaster zu verlegen. „In Konstanz gibt es das und es funktioniert wohl sehr gut.“

Annette Silberhorn-Hemminger, Fraktionschefin der Freien Wähler, will sich hingegen noch nicht festlegen. Sie will zunächst abwarten, was die Stadt in der nächsten Sitzung des Technikausschusses zu diesem Thema erklärt. Klar sei für die Freien Wähler allerdings: „Historisch und barrierefrei muss zusammen gehen.“ An manchen Stellen in der Stadt habe man das mit barrierefreien Streifen neben Kopfsteinpflaster ja bereits erreicht. Aber man werde nun noch einmal nachhaken, denn eine barrierefreie Innenstadt sei sehr wichtig.

Der FDP-Stadtrat Ulrich Fehrlen kann sich – anders als die meisten seiner Ratskollegen – daran erinnern, dass in einer Sitzung des Technikausschusses im Juni die Sanierung von Allmandgasse und Krämerstraße beschlossen wurde. Große Diskussionen habe es dazu nicht gegeben. „Das ist so abgenickt worden“, sagt er. Allerdings habe das Gremium da wohl nicht richtig aufgepasst. Denn auch Fehrlen erinnert sich an die Vereinbarung, bei Sanierungen in der Altstadt stets auch einen gehfreundlichen Streifen zu bauen. Offenbar könne man sich aber nicht darauf verlassen, dass diese umgesetzt werde. „Aber vielleicht kann man die Sache ja noch retten.“

Das hofft auch Martin Auerbach, Stadtrat der Linken. Er findet, die Stadt sollte mit den Betroffenen ins Gespräch gehen und gemeinsam eine Lösung suchen. Auerbach hält diesen Fall für symptomatisch für das Vorgehen der Stadt: Sie setze Dinge nach dem Motto „Augen zu und durch“ um und wundere sich dann über Proteste.

Uwe Heinemann, Leiter des Tiefbauamts, betont, dass man das Thema sehr ernst nehme. „Wir haben weder die Anwohner ignoriert, noch wollen wir ihnen Stolpersteine in den Weg legen“, sagt er. Aber es gebe auch einen Beschluss, wie man mit dem Denkmalschutz in der Stadt umgehen wolle – an einen Beschluss zu barrierefreien Streifen bei Sanierungen von Altstadtgassen hingegen erinnere er sich nicht. Auch der Baubürgermeister Wilfried Wallbrecht teilt mit, seines Wissens gebe es eine solche Vereinbarung nicht.

Doch die Räte sollen nun noch einmal neu entscheiden können: Im Ausschuss für Umwelt und Technik am 18. Oktober will die Stadt ihnen nochmal verschiedene Varianten zur künftigen Gestaltung von Allmandgasse und Krämerstraße präsentieren. Er gehe davon aus, dass man auch bei Änderungswünschen nicht nochmal ausschreiben müsse, sagt Heinemann, sondern dass die Änderungen in die aktuelle Planung einfließen könnten.