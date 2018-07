Esslingen

Mit einem Druckfehler fing Mitte der 60er-Jahre alles an: Damals wollte der Literaturprofessor Marshall McLuhan ein medienkritisches Buch unter dem Titel „The Medium is the Message“ veröffentlichen, doch ein Setzer machte daraus „The Medium ist the Massage“. McLuhans Erkenntnis, dass im modernen Informationszeitalter das Medium selbst zur Botschaft wird, war damals bereits auf dem Weg ins Klischeehafte, und so sah der Autor diesen Fauxpas als Chance, um seinen Slogan ironisch zu brechen und in einen neuen Zusammenhang zu stellen. Dieser Gedanke ist so reizvoll, dass er noch immer seine Wirkung entfaltet – während der