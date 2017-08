Jeden Tag werden in der jüngst für 1,2 Millionen Euro sanierten Küche im Pflegestift Kennenburg für 190 Bewohner drei Hauptmahlzeiten mit drei Mittagsmenüs zur Wahl und drei Zwischenmahlzeiten zubereitet. Zusätzlich versorgt der ambulante Dienst etwa 75 Menschen mit „Essen auf Rädern“, und im Kennenburg-Restaurant werden rund 60 Bewohner, Mitarbeiter und Gäste verköstigt. Dazu werden etwa 1600 Essen für Kindergärten, Tagesstätten und Schulen in 35 Einrichtungen in Esslingen und der näheren Umgebung geliefert. Darüber hinaus werden Catering-Aufträge bei Festen und Konferenzen übernommen. Das macht rund 3000 täglich