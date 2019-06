EsslingenAn der Seitenwand des ockerfarbenen Hauses in der Wiflingshauser Straße 69 ist schon zu lesen, was an die Stelle der Glyzinien-umrankten Idylle rücken soll: neun Neubauwohnungen gehobeneren Standards. Klaus Gregorio, seit 44 Jahren der Garant für Gaumenfreuden weit über den kleinen Stadtteil Wiflingshausen hinaus, und seine Lebensgefährtin Eileen Moriarty müssen kräftig schlucken, wenn sie daran denken, dass sie am Sonntag, 30. Juni, das letzte Mal für ihre Gäste im „Grünen Kranz“ da sein werden. „Ich hätte gerne noch weitergemacht“, sagt der Esslinger Traditionswirt, der wie Eileen Moriarty 72 Jahre alt wird. Aber seit drei Jahren habe man sich