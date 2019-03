EsslingenJahr für Jahr füllt Winfried Kampmann mit seinem Event „Wir bewegen was“ locker die WLB. Dass er damit Gutes tut, sprich die EZ-Weihnachtsspendenaktion unterstützt, ist für ihn Ehrensache. Seine brandneue Reihe „Glücksmomente“, die am Wochenende in Esslingen und Ostfildern Premiere feierte, war auf Anhieb ein ebensolcher Erfolg. Alle drei Veranstaltungen waren ausgebucht. Nachdem am Freitag das Comedy-Duo Petra Binder und Doris Reichenauer, alias „Dui do on de Sell“, das schwäbische Familienleben aufs Korn genommen hat und am Samstag bei „Genial anders“ Künstler mit Handicap ihr Können zeigten, stand der Sonntagnachmittag ganz im Zeichen eines