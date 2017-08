Esslingen - Seit 8. Juli ist das Restaurant Krone in Sulzgries geschlossen, das Lukulion im Ratskeller hat ebenfalls zu, zum nächsten Jahr ist das vegetarische und vegane Marples in der Heugasse neu zu pachten. Ist das Zufall, oder geht es den Restaurants so schlecht? Wo drückt der Schuh? Darauf gibt es viele Antworten.

