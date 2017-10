Anzeige

Wengertern sagt man ja gelegentlich die Eigenart nach, dass die Bedingungen, unter denen sie ihre segensreiche Arbeit verrichten, grundsätzlich beklagt werden. In diesem Jahr hätten die Esslinger Weinbauern wahrlich jeden Grund gehabt zu hadern: mit dem frühen Austrieb der Reben im April, dem verheerenden Frost in der Nacht vom 19. auf den 20. April, dem Sommer mit großer Hitze und dann wieder mit ergiebigen Regenfällen, und natürlich mit der Kirschessigfliege. Gestern, beim traditionellen Herbstsatz im Alten Rathaus, der eigentlich am Anfang der Lese stehen sollte, aber in diesem Jahr quasi