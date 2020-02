EsslingenSie gehen regelmäßig auf Tour, sie sind als Hauskapelle von Hannes und seinem Bürgermeister in der Mäulesmühle engagiert, und die Fans lieben sie seit fast 30 Jahren: Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle begeistert mit ihrem Erfolgsrezept „G‘sang, G‘schwätz und G’schichdla“ die Freunde handgemachter Musik, schwäbischer Texte und knitzen Humors. Mehr als 20 verschiedene Instrumente spielen Marcel „Selle“ Hafner, Manfred „Manne“ Arold, Michael „Flex“ Flechsler und Benny Jäger alias „Benny Banano“ bei ihrer „skrupellosen Hausmusik“ live auf der Bühne. In der Plochinger Stadthalle sind die vier Vollblutmusiker am Freitag, 7. Februar, ab 20 Uhr live zu