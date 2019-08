EsslingenWenn sich die Ferien zu Ende neigen, die Urlauber zurückkehren, feiert Esslingen den Restsommer mit einem besonderen Fest: „ES funkelt“ heißt die lange Einkaufsnacht, die am Samstag, 7. September, die Innenstadt in ein besonderes Licht tauchen will. Bis Mitternacht sollen die Besucher einkaufen können und sich auf Märkten und an Gastroständen die Zeit angenehm vertreiben. In diesem Jahr ergänzen die Konzerte des 2. Esslinger Glockenspielfestivals das abendliche Programm.

„ES funkelt“ setzt auch in diesem Jahr auf sein bewährtes Konzept: eine künstlerisch illuminierte Innenstadt, Einkaufen bis Mitternacht sowie Markttreiben und