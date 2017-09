Anzeige

Von Dagmar Weinberg





Am Ende hat doch noch alles geklappt: Das Gerüst ist abgebaut, die Baumaschinen sind verschwunden, die Böden im neuen Oberesslinger Pflegeheim sind rechtzeitig vor der offiziellen Übergabe vom Baustaub befreit worden und die meisten Möbel stehen bereits an ihrem Platz. So fühlte sich Thilo Naujoks, Geschäftsführer der Städtischen Pflegeheime Esslingen, gestern denn auch wie ein Langstreckenläufer. „Ich bin zwar ziemlich erschöpft, gehe aber glücklich durchs Ziel“, sagte er bei der kleinen Feierstunde mit geladenen Gästen. „Denn vor ein paar Wochen habe ich nicht daran geglaubt, dass der Termin zu halten ist.“ Dass man gestern trotz einiger Widrigkeiten die ersten Gäste empfangen konnte, „ist vor allem auch das Verdienst unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, betonte der Geschäftsführer.

Mit dem Haus in Oberesslingen, das 56 Seniorinnen und Senioren in vier Wohngemeinschaften eine neue Heimat bietet, setzen die Stadt und ihr Eigenbetrieb Städtische Pflegeheime einen zumindest vorläufigen Schlusspunkt unter ihre „Daseinsvorsorge für pflegebedürftige Mitbürger“, verdeutlichte Oberbürgermeister Jürgen Zieger. „Denn mit dem heutigen Tag haben wir das strategische und politisch gewollte Ziel einer wohnortnahen und dezentralen Pflegeinfrastruktur weitgehend erreicht.“

Dass es aufwendiger ist, kleinere, in den jeweiligen Stadtteil integrierte Einheiten zu betreiben, „als irgendwo ein Haus Waldesruh’ mit 500 Plätzen“ zu bauen, sei klar. „Aber ein Pflegeheim gehört in die Mitte der Gesellschaft“, unterstrich Zieger. „Und eine gute Pflege kann nur gelingen, wenn man die Verantwortung nicht einfach an Pflegeheimträger und die freien Kräfte des Marktes delegiert.“ Schaut sich der OB in Oberesslingen um, ist er optimistisch. Haben sich doch der Bürgerausschuss und der Krankenpflegeverein von Beginn an für das Haus in der Weiherstraße stark gemacht. Zudem hat sich schon vor einiger Zeit ein Förderverein gegründet, der jetzt den Betrieb des Cafés vorantreibt.

Dass das „Café am Zimmerbach“, in dem es auch einen Mittagstisch geben wird, zum Treffpunkt der Oberesslinger wird, hofft die Bürgerausschuss-Vorsitzende Heike Horlacher, die von der „hellen und freundlichen Umgebung in diesem Haus“ begeistert ist. Sie appellierte an die Bewohner des Stadtteils, sich Zeit für das ehrenamtliche Engagement zu nehmen.

Bevor die ersten Bewohner ins Oberesslinger Pflegeheim einziehen, hat die Öffentlichkeit am Dienstag, 3. Oktober, die Gelegenheit, sich das Haus in der Weiherstraße, in das auch eine Tagespflege integriert ist, anzuschauen. Von 11 bis 17 Uhr stehen dort die Türen offen.