Für die Neckar-Binnenschifffahrt war gestern ein in zweifacher Hinsicht historischer Tag. Staatssekretär Norbert Barthle und Landesverkehrsminister Winfried Hermann legten den Grundstein für die neue Leitzentrale an der Untertürkheimer Schleuse. Von 2018 an werden dort alle Schleusen von Deizisau bis Hofen ferngesteuert bedient. Gleichzeitig verkündeten die Verantwortlichen, dass die Untertürkheimer Schleuse als erste in der Region um 40 Meter verlängert wird.

Anzeige /* */ var w = Math.max(document.documentElement.clientWidth, window.innerWidth || 0); if(w